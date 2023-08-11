"Улучшение будет заметно в ближайшее время" - операторы о качестве связи в Казахстане

Для улучшения качества связи сотовые операторы планируют запустить специальную программу, передаёт BaigeNews.kz. Она будет действовать в Астане и Алматы, сообщил генеральный директор "Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)" Сергей Коньков.

"Программа по закрытию "белых пятен" у нас будет действовать в ближайшие два года с основным фокусом на закрытие позиций в столице и Алматы в течение ближайших шести месяцев. Улучшение качества будет заметно в ближайшее время", - сказал Сергей Коньков на брифинге в СЦК.

Он отметил, что обращения о качестве связи в основном поступают из новых районов столицы. Астана быстро растёт и развивается, поэтому оператор ведёт активную работу по строительству базовой станции.

"В ближайшие шесть-девять месяцев, если говорить о нашей компании, точно улучшение по качеству мы будем видеть. Иногда существуют проблемы, связанные с новой стройкой. У распространения радиосигнала есть определённая физика, он распространяется по прямой. Если на пути этого сигнала возникает новое здание, то вся территория перестаёт получать покрытие, сервис. Поэтому нам нужно проводить определённую работу по оптимизации сети", - сказал Коньков.

Спикер подчеркнул важность работы в этом направлении с ведомствами и компаниями, которые занимаются строительством.

Представитель другого сотового оператора - Beeline Казахстан - Евгений Настрадин выразил мнение, что "белые пятна", влияющие на качество связи, будут возникать постоянно. Это специфика сферы.

"Это просто формула, что каждый год количество белых пятен будет расти, и каждый год будут появляться места, где клиенты могут оставаться без связи. Я сейчас не про Казахстан, в целом говорю про эту технологию, специфику. В любой стране можно найти себя в центре мегаполиса без связи", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане может появиться новый оператор сотовой связи.