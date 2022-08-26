Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов в Алматы и Алматинской области
polisia.kz Сегодня, 21:30
114
Фото: polisia.kz

Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов в Алматы и Алматинской области

В судах Алматы и Алматиснкой области начаты проверки после заявления о том, что в зданиях заложены бомбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

"Мужчина прислал письмо на электронную почту районных и городского суда Алматы, а также областного суда Алматинской области и специализированного межрайонного административного суда в Талдыкоргане с сообщением о заложенной бомбе. Мужчина, назвавший себя, выдвинул ультиматум властям. Идет проверка", - говорится в сообщении.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#происшествия #суд #бомба #полиция #Алматы
Сегодня, 21:30
114
Журналист

Рекомендуем