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Сегодня, 21:30
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Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов в Алматы и Алматинской области
В судах Алматы и Алматиснкой области начаты проверки после заявления о том, что в зданиях заложены бомбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
"Мужчина прислал письмо на электронную почту районных и городского суда Алматы, а также областного суда Алматинской области и специализированного межрайонного административного суда в Талдыкоргане с сообщением о заложенной бомбе. Мужчина, назвавший себя, выдвинул ультиматум властям. Идет проверка", - говорится в сообщении.
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