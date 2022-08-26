Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов в Алматы и Алматинской области

Фото: polisia.kz

В судах Алматы и Алматиснкой области начаты проверки после заявления о том, что в зданиях заложены бомбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

"Мужчина прислал письмо на электронную почту районных и городского суда Алматы, а также областного суда Алматинской области и специализированного межрайонного административного суда в Талдыкоргане с сообщением о заложенной бомбе. Мужчина, назвавший себя, выдвинул ультиматум властям. Идет проверка", - говорится в сообщении.