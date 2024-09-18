Улькен сегодня. Жизнь села перед референдумом
Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
221Фото: Асылхан Жуланов
"Город-призрак". "Заброшенное село". Как только не называют Улькен в СМИ. Некогда перспективный населений пункт Алматинской области действительно переживает не лучшие времена. Новый движок его развитию может дать энергия мирного атома, если конечно люди проголосуют за нее на референдуме 6 октября. А поддерживают ли идеи строительства в стране АЭС сами жители Улькена, выяснила съемочная группа BaigeNews.kz.