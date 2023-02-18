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МЧС РК Сегодня, 02:31
130
Сегодня, 02:31
130
Фото: МЧС РК

Улицы Шымкента затопило после проливного дождя

В Шымкенте спасатели и коммунальные службы устраняют последствия проливного дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

В целях недопущения подворового затопления в микрорайонах города откачивали воду и выкладывали мешки с инертным материалом.

"В работах по откачке воды было задействовано 87 единиц техники, 65 мотопомп, 173 человека личного состава. В целом откачано 2508 кубометров воды, выложено 800 мешков с инертным материалом", - сообщили в МЧС.

 
 
 
 
 
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Публикация от Shymkent qalasynyń ТJD (@shymkent_tjd)

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#дожди #Шымкент #МЧС РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:31
130
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