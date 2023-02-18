Улицы Шымкента затопило после проливного дождя

Фото: МЧС РК

В Шымкенте спасатели и коммунальные службы устраняют последствия проливного дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В целях недопущения подворового затопления в микрорайонах города откачивали воду и выкладывали мешки с инертным материалом.

"В работах по откачке воды было задействовано 87 единиц техники, 65 мотопомп, 173 человека личного состава. В целом откачано 2508 кубометров воды, выложено 800 мешков с инертным материалом", - сообщили в МЧС.