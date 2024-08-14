Улицы Семея превратились в заросли из-за проволочек с госзакупками

Город-заповедник или город-джунгли? Со второй половины лета некоторые районы Семея напоминают антураж фэнтези-фильма из цикла "как будет выглядеть земля, если исчезнут люди". Вдоль дорог и тротуаров скопления сорняка, необрезанные кроны деревьев мешают ходить пешеходам, неухоженные и заброшенные территории вокруг частных предприятий притягивают бродячих собак. Всё это формирует мнение о Семее, как о неухоженном городе безразличных людей. Как с этим явлением борется городской акимат, и на что идут экоактивисты, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Инициатива наказуема

Известный в Семее видеограф, эко-активист Ахмет Чукеев снял видео-инструкцию для коммунальщиков, где продемонстрировал, в каких районах нужно обрезать ветки, которые мешают ходить пешеходам.

"Ко мне в гости приехала сестра с девятимесячной дочкой. Мы хотели прогуляться по тротуарам нашей улицы с коляской. Но куда бы мы ни пошли, мешают ходить заросшие ветки. Взрослые и дети обходят заросли, выходя за пешеходные дорожки. Я не стал никого ждать и вытащил свою бензопилу", - рассказал начало занимательной истории семейчанин Ахмет Чукеев.

Он аккуратно удалил ветки и открыл проход пешеходам тротуаров. Остриженный мусор сложил в прицеп и отвёз на полигон твёрдо-бытовых отходов. Всё действо он снял на камеру, а смонтированный ролик разместил на своей страничке.

"Я залил это видео в интернет, чтобы коммунальные службы увидели, что наш город зарос, что его пора приводить в порядок. Я считаю, что каждая организация, каждый владелец дома должен ухаживать за своим участком", - выразил мнение Чукеев.

Реакция на видео последовала незамедлительно. Правда, не та, которую ожидал активист. Вместо коммунальщиков с пилами и секаторами, приехали полицейские. Они выписали Ахмету предупреждение за нарушение статьи 505 адмкодекса РК - нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов. Также его уведомили, что следующая "стрижка" деревьев обойдётся активисту в круглую сумму. Штраф для физических лиц – 20 МРП, для субъектов бизнеса – от 30 до 100 МРП.

Семейчанин не расстроился. Он понимал, что, вероятно, его благие намерения приведут к таким последствиям. Но действовать нужно было оперативно, говорит он. А разрешение на кронирование деревьев рассматривается в среднем 10 дней.

"В комментариях под моим видео мне написали жители разных районов города - Мичурина, Мирный, Силикатный, Кожзавод. Они просили осуществить обрезку у них. Список проблемных участков уже обозначен. Надеюсь, наши службы обратят внимание на эти просьбы, и всё-таки отреагируют" - рассказал эко-активист Ахмет Чукеев.

До поздней осени

Разрешительные документы на обрезку веток и порубку деревьев выдаёт городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. Для этого нужно прийти в ведомство, написать заявление и обосновать намерение фотографиями или видеоматериалом. В случае их отсутствия, на место выезжает специалист, чтобы убедиться в резонности просьбы горожан.

Срок рассмотрения заявления – от 10 до 15 дней.

Фото Альбина Халел.

За обрезку веток и покос травы вдоль тротуаров и дорог отвечает балансодержатель городского дорожного полотна - Отдел транспорта и автомобильных дорог Семея.

А за насаждения общественных пространств - скверов, аллей и парков, - несёт ответственность Отдел жилищно-коммунального хозяйства.

В 2024 году на реализацию программы по сносу аварийных деревьев, омолаживанию, формовке крон выделено 150 млн. тенге. И ещё 50 млн. предусмотрено на создание дендроплана, который учтёт все городские деревья.

Правда, осваивать эти деньги начали лишь три недели назад. Причина - долгая процедура госзакупок и камеральный контроль. Это и стало главной причиной буйства флоры на улицах Семея.

"В конце февраля мы подали заявку конкурс. В течение 40 дней он шёл, не состоялся, потому что у обоих предприятий были не в порядке документы. Мы его отменили, затем, по алгоритму, в течение 15 дней снова подали заявку. В нем участвовало порядка 7-8 предприятий. Выиграла усть-каменогорская компания "Горсвет", - прокомментировал руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства Семея Нурлан Сергазинов.

Усть-каменогорское ТОО "Горсвет" несколько лет занимается организацией освещения Семея. А в этом году решило попробовать себя в озеленении. Один из проигравших подрядчиков усомнился в его состоятельности и написал заявление о проверке поставщика услуг. В результате дело затянулось.

"Часто бывает так, что после оглашения результата, участники тендера пишут друг на друга жалобы. Так и произошло. Жалоба ушла в департамент внутреннего государственного аудита. Месяц была на обжаловании, затем камеральный контроль, который проверяет подрядчика вплоть до каждой гайки. "Горсвет" проверяли в течение месяца. Нарушение не подтвердилось. 3 недели назад мы заключили договор", - рассказал о финале этой истории Нурлан Сергазинов.

Работы много, времени мало. В отдел ЖКХ поступило свыше двух тысяч заявок от населения. Поэтому обрезка деревьев на улицах и во дворах Семея будет производиться до поздней осени. А значит, открытые для прохода тротуары всё же имеют место быть.

"Сейчас, во время вегетационного периода, когда листья ещё на местах, мы не имеем права подрезать макушку. Дерево ещё живое. Поэтому поднимаем крону, обрезая боковую поросль на высоту от трёх до пяти метров. Когда листва опадёт, мы уберём сухие кроны. Хотя есть в городе аварийные засохшие деревья. Мы по ним отрабатываем" - рассказал Нурлан Сергазинов.

Делим на троих

Вырубка аварийных деревьев и обрезка веток для создания беспрепятственного прохода для пешеходов Семея - дело более локальное и требует участия коммунальных служб. А вот сорняк - проблема повсеместная.

Семей - транзитный город и северные ворота в Россию. Для того, чтобы, например, павлодарцу попасть в Усть-Каменогорск, Алматы или на Алаколь, необходимо проехать через Семей. А центральные улицы и транзитные дороги, через которые проезжают сотни туристов и водителей, в последние месяцы атакованы дикорастущей травой. Правда бросаться в бой, а тем более выйти в этой войне победителем, мало кто желает.

Стоит отдать должное городским коммунальным службам - работа по срезу сорняка в августе активизировалась. Для обзора открылись кольцевые развязки. Покосом травы занимается компания "Зеленстрой".

Однако кое-где естественный ландшафтный дизайн заметно вытесняет окультуренные ранее пространства. Сорняком заросли не просто территории вдоль дорог, а целые поля. Это земли как государственные, так и частные. Аким Семея заверил, что проблема на его контроле.

"Вы видите, как в этом году у нас быстро поднимается трава - идут дожди, стоит жаркая погода. Если мы будем постоянно косить, то на это уйдут огромные деньги. Есть нормативные сроки - как поднимается, сразу косим. И не надо говорить, что весь город зарос. Это же естественный процесс. Да, некоторые моменты есть, где подрядная организация не успевает. Но в то же время делается много другой работы – дороги, освещение, арбаты. Просто нужно время", - объяснил аким Семея Нурбол Нурсагатов.

Глава города рассказал, что каждый день даёт задание полицейским отработать проблемные участки, где нарушены правила благоустройства территорий.

Фото Альбина Халел.

"Я сам участвую в таких рейдах. Каждое утро в 8:00 часов я прохожу по улицам города и показываю полиции, на что нужно обратить внимание. Результаты есть. Хотя есть и заросшие участки. Сначала делают предупреждение, а потом выписывают штраф. Бизнес не ухаживает за территориями. Есть такое. Я думаю, что должна быть солидарная ответственность перед городом", - призвал к осознанности местных бизнесменов аким Семея Нурбол Нурсагатов.

Согласно правилам благоустройства, каждый предприниматель сам отвечает за состояние территории своего предприятия. А значит, он обязан обеспечить уход за насаждениями и уборку на прилегающей зоне.

За последние годы в городской администрации уже не раз дали понять, что требовать от предпринимателей обязательного соблюдений правил, а значит штрафовать за неухоженную территорию вокруг входной группы – значит слишком много требовать.

То есть власть жалеет бизнес, идёт ему на встречу, чтобы не мешать зарабатывать деньги и нести налоги в казну. Надеется на их порядочность, сознательность и солидарную ответственность.

Однако тот же бизнес, как оказалось, вовсе не замечает эту заботу.

"Я живу в самом центре города, являюсь членом правления кооператива. В нашем доме находится салон оптики. Я зашла к директору и спросила, почему они не убирают сорняки, совсем не ухаживают. И знаете, что он мне ответил: "Работайте в своём кооперативе и занимайтесь своим домом. А это территория города, пусть город и занимается убирает. Вот их солидарность", - рассказала нам жительница Семея Ольга Захарова.

Дачный ответ!

Мы прошли по улицам города и запечатлели неприглядные входные группы. Таких оказалось очень много.

Рестораны, автомойки, и даже государственные учреждения заросли травой и обросли безразличием к имиджу своего города. Салоны красоты и продуктовые магазины, которые занимают первые этажи панелек, помимо разнобоя в оформлении, усугубляют дизайн-код города зарослями дикой травы.

Кроме того, мы вошли в несколько таких дверей, чтобы поинтересоваться, что мешает сотрудникам поработать с землёй или взять в штат дополнительного сотрудника, хотя бы на полставки. Ответы впечатлили. Как выяснилось, "трава никому не мешает", и "если акимату надо, пусть сам убирает". Выходит, большая часть людей в этом вопросе надеется на и без того мизерный административный ресурс.

Фото Альбина Халел.

Почётный строитель РК Николай Исаев предлагает семейчанам объявить ультиматум таким заведениям и поставить условие - не пользоваться услугами и не покупать товар, пока предприятие не приведёт свою территорию в порядок.

"Раньше, когда город выдавал входную группу, с городским архитектором согласовывали и озеленение. Самый прямой пример: посмотрите на цветочные магазины, что разместились на первых этажах по улице Мухамедханова, по сторонам от крыльца трава растёт. Это же антиреклама. Я предлагаю отделам ЖКХ, внутренней политики и предпринимательства снять такие предприятия на видео и всем показывать, чтобы люди не стриглись в эти салонах, не покупали в этих магазинах ни очки, ни машины. Раньше люди старались что-то хорошее сделать на своих участках, а сейчас этого всё меньше. Надо начинать с детей. О чём говорить, если в школах заросшие дворы", - рассказал о своём видении и решении проблемы Николай Исаев.

На помощь бизнесу и государственным структурам спешат дачники, советуя раз в неделю уделять внимание участку. Также рецепт уничтожения сорняка можно найти на любом интернет-ресурсе из разряда сад-огород. Подойдут как народные средства - от соли до уксуса, так и специализированные гербициды стоимостью до 500 тенге за ампулу. Но главный ингредиент в этом деле - желание.