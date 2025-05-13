Обильные осадки стали причиной подъёма грунтовых вод в Петропавловске. Спасатели откачивают лишнюю влагу с улиц в областном центре и Кызылжарском районе, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки в Петропавловске выпала половина месячной нормы осадков.

"Работа по откачке воды ведётся усиленно, с привлечением техники, мотопомп и плавсредств", - отметили в ДЧС региона.

В селе Тепличное откачали 5500 кубометров воды, на улице Копай - 1728 кубометров, на улице Береговой - 1548 кубометров.