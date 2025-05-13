Улицы Петропавловска затопило после дождя
Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
122Фото: ДЧС СКО
Обильные осадки стали причиной подъёма грунтовых вод в Петропавловске. Спасатели откачивают лишнюю влагу с улиц в областном центре и Кызылжарском районе, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки в Петропавловске выпала половина месячной нормы осадков.
"Работа по откачке воды ведётся усиленно, с привлечением техники, мотопомп и плавсредств", - отметили в ДЧС региона.
В селе Тепличное откачали 5500 кубометров воды, на улице Копай - 1728 кубометров, на улице Береговой - 1548 кубометров.
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