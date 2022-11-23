Улицы и дворы частных домов затопило в Алматы после ливня

Фото: пресс-службы ДЧС

В Алматы в ночь с 22 на 23 ноября в городе лил дождь, а в горах выпал снег, на Шымбулаке — до 20 сантиметров. В результате обильных осадков затопило улицы южного мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz.

Сильный дождь в Алматы стал причиной подтоплений улиц и отдельных участков. Ликвидировать последствия дождя в городе вышли 104 дорожных рабочих, также задействованы 52 единицы техники и 27 мотопомп.