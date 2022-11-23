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пресс-службы ДЧС Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17
31
Фото: пресс-службы ДЧС

Улицы и дворы частных домов затопило в Алматы после ливня

В Алматы в ночь с 22 на 23 ноября в городе лил дождь, а в горах выпал снег, на Шымбулаке — до 20 сантиметров. В результате обильных осадков затопило улицы южного мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz.

Сильный дождь в Алматы стал причиной подтоплений улиц и отдельных участков. Ликвидировать последствия дождя в городе вышли 104 дорожных рабочих, также задействованы 52 единицы техники и 27 мотопомп.

"По линии ДЧС жалоб по подтоплениям не зафиксировано. Однако имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках в особенности районах ниже улицы Раимбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды", - говорится в сообщении.

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#потоп #ливень #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:17
31
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