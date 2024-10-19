Улицы Актау затопило ржавой водой
Сегодня, 19:18
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Сегодня, 19:18Сегодня, 19:18
92Фото: скриншот с видео
Улицы в 16 микрорайоне Актау затопило водой из-за серь(зного порыва. Ситуацию прокомментировали в государственном коммунальном предприятии "Каспий жылу, су арнасы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz
Жители жилого комплекса "Керемет" сняли сегодня вечером, 19 октября, на видео, как проезжую часть залило ржавой водой из-за порыва трубопровода.
В государственном коммунальном предприятии "Каспий жылу, су арнасы" сообщили, что трубопровод к ним не относится. На данный момент порыв технической воды остановлен. Он произошел из-за неисправности трубопровода ЖК "Инара".
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