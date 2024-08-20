Улицу Туркестан закроют на ремонт в Астане

В Астане начнутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Туркестан на участке между улицами Сыганак и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"С 21 по 25 августа участок будет частично перекрыт. При этом движение транспортных средств будет организовано в одном направлении от улицы Алматы в сторону улицы Сыганак", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.