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Улицу Туркестан закроют на ремонт в Астане

Сегодня, 19:15
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
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Фото: baigenews.kz

В Астане начнутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Туркестан на участке между улицами Сыганак и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"С 21 по 25 августа участок будет частично перекрыт. При этом движение транспортных средств будет организовано в одном направлении от улицы Алматы в сторону улицы Сыганак", - говорится в сообщении. 

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах. 

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