Улицу Туркестан закроют на ремонт в Астане
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
184Фото: baigenews.kz
В Астане начнутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Туркестан на участке между улицами Сыганак и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"С 21 по 25 августа участок будет частично перекрыт. При этом движение транспортных средств будет организовано в одном направлении от улицы Алматы в сторону улицы Сыганак", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.
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