Улицу перекроют в Алматы из-за сельхозярмарки
Она пройдёт на выходных.
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В Алматы 23-24 ноября пройдёт расширенная сельскохозяйственная ярмарка, свою продукцию представят производители и фермеры Алматинской области и предприятий г. Алматы. Эта ярмарка будет проводиться с 08:00 до 17:00, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
На ярмарке будет представлено более 50-ти наименований продукции (мясо-молочная, плодоовощная, колбасная продукция, мука, крупы, растительные и животные масла и др.).
Общий объём продукции составит 250 тонн:
- мясная продукция – 50 тонн;
- плодоовощная продукция – 100 тонн;
- молочная продукция – 45 тонн;
- рыбная продукция – пять тонн;
- прочая продукция – 50 тонн.
Адрес: г. Алматы, участок по ул. Сатпаева – от ул.Уалиханова до пр. Достык.
"Уважаемые автовладельцы! В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева, на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык, будет перекрыта с 22 ноября 20:00 до 24 ноября 20:00. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее корректировать свой маршрут", - говорится в обращении властей к водителям.
Кроме того, сообщается, что на время проведения ярмарки изменятся схемы движения автобусов маршрутов №45, №95 и №121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая.
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