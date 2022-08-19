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pixabay.com Вчера, 10:13
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Фото: pixabay.com

Улицу Мухтара Ауэзова частично перекрыли в Нур-Султане

В Нур-Султане начались работы по ремонту дорожного полотна по улице Мухтара Ауэзова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В связи с этим, с 19 по 21 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сакена Сейфуллина до улицы Алиби Жангельдина", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршрут движения.

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#ремонт дороги #Нур-Султан
Вчера, 10:13
399
Журналист

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