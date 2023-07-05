Улицу Кенесары временно закроют в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

На ремонт дорожного полотна на два дня закроют участок улицы Кенесары от улицы М.Габдуллина до проспекта Республики. Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с этим с 5 по 6 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", — говорится в сообщении.

Также из-за ремонта временно закроют движение на пересечении Абая – Валиханова. Работы на указанном участке будут вестись с 5 июля с 21:00 часов по 6 июля до 9:00 часов.

Ранее аким столицы на пресс-конференции пояснил, почему в Астане часто ремонтируют дороги.