Улицу Бухар Жырау расширят в Астане

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по расширению проезжей части по улице Бухар Жырау на подходе к проспекту Кабанбай батыра, передаёт BaigeNews.



В этой связи с 15 июля по 15 августа текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом сам проспект Кабанбай батыра будет открыт, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам к Бухар Жырау.