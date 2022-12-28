open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 03:09
99
Сегодня, 03:09
99
Фото: pixabay.com

Улица Стива Джобса появилась в украинском городе

Улицу в честь сооснователя американской корпорации Apple Стива Джобса, который скончался в 2011 году, назвали в городе Изюм Харьковской области Украины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Ранее эта улица носила имя советского поэта, актёра и исполнителя Владимира Высоцкого.

В Изюме переименованы и другие улицы, которые носили имена известных советских и российских деятелей.

"Увековечиваем и запечатлеваем имена изюмчан, погибших на этой войне", - написал в Facebook мэр города Владимир Мацокин.  

Изюм также известен как город, в котором одну из центральных площадей назвали именем Джона Леннона (до этого она носила имя Ленина).

В течение нескольких месяцев Изюм был оккупирован российскими войсками и был освобожден в сентябре во время масштабной операции ВСУ в Харьковской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#переименование #Стив Джобс #Украина
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:09
99
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх