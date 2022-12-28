Улица Стива Джобса появилась в украинском городе

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Улицу в честь сооснователя американской корпорации Apple Стива Джобса, который скончался в 2011 году, назвали в городе Изюм Харьковской области Украины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Ранее эта улица носила имя советского поэта, актёра и исполнителя Владимира Высоцкого.

В Изюме переименованы и другие улицы, которые носили имена известных советских и российских деятелей.

"Увековечиваем и запечатлеваем имена изюмчан, погибших на этой войне", - написал в Facebook мэр города Владимир Мацокин.

Изюм также известен как город, в котором одну из центральных площадей назвали именем Джона Леннона (до этого она носила имя Ленина).

В течение нескольких месяцев Изюм был оккупирован российскими войсками и был освобожден в сентябре во время масштабной операции ВСУ в Харьковской области.