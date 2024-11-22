Улица Астаны названа в честь экс-премьера Казахстана

В Астане появилась улица имени государственного и общественного деятеля Нурлана Балгимбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Открытие этой улицы и мемориальной доски провели в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие представители акимата Астаны, министерства энергетики, ветераны нефтегазовой отрасли, представители интеллигенции, семьи и родственники видного деятеля.

Улица Нурлана Балгимбаева расположена в Есильском районе столицы. Протяжённость – 1100 метров. Ранее здесь были две улицы: первая с проектным названием № 29/1 (начинается с проспекта Кабанбай батыра до улицы Акмешит), а вторая безымянная улица (начинается от улицы Туркестан до проспекта Улы Дала). Эти две улицы объединены и названы именем государственного и общественного деятеля Нурлана Балгимбаева.