Улица Астаны названа в честь экс-премьера Казахстана
Также установлена мемориальная доска в его честь.
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В Астане появилась улица имени государственного и общественного деятеля Нурлана Балгимбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Открытие этой улицы и мемориальной доски провели в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие представители акимата Астаны, министерства энергетики, ветераны нефтегазовой отрасли, представители интеллигенции, семьи и родственники видного деятеля.
Улица Нурлана Балгимбаева расположена в Есильском районе столицы. Протяжённость – 1100 метров. Ранее здесь были две улицы: первая с проектным названием № 29/1 (начинается с проспекта Кабанбай батыра до улицы Акмешит), а вторая безымянная улица (начинается от улицы Туркестан до проспекта Улы Дала). Эти две улицы объединены и названы именем государственного и общественного деятеля Нурлана Балгимбаева.
"Нурлан Утепович был политиком, государственником, упорно трудившимся и оставшимся в истории независимого Казахстана. Когда возглавлял правительство страны, он провёл множество важных реформ и внёс большой вклад в улучшение работы госаппарата. А за годы руководства нефтегазовой отраслью повысил инвестиционный потенциал страны и придал отрасли новый импульс. Всю свою сознательную жизнь он посвятил благополучию страны, развитию нефтегазовой отрасли. Некоторое время он прожил в столице. Будучи здесь, он принимал важные решения. Несомненно, многое из того, что он сделал, было вписано золотыми буквами в историю независимой страны. Чествование деятелей, служивших стране, пропаганда подрастающему поколению – дело необходимое. Этим мы сможем воспитать поколение сильных граждан. Могу с уверенностью сказать, что имя Нурлана Утеповича никогда не забудется", – сказал заместитель акима Астаны Есет Байкен.
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