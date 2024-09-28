Уличный тренажёр упал на двухлетнюю девочку в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Инцидент произошёл 21 сентября в микрорайоне Сарытау. Прибывшая на место карета скорой помощи доставила ребёнка в областную многопрофильную детскую больницу. Её осмотрели врачи, сделали рентген-снимок. Переломов нет, зафиксированы лишь ушибы мягких тканей. Девочке назначили амбулаторное лечение.