  • 29 Сентября, 00:23
  • BAIGENEWS

Уличный тренажёр упал на двухлетнюю девочку в Уральске

Вчера, 23:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
103
Фото: BaigeNews.kz

Уличный тренажёр упал на двухлетнюю девочку в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Инцидент произошёл 21 сентября в микрорайоне Сарытау. Прибывшая на место карета скорой помощи доставила ребёнка в областную многопрофильную детскую больницу. Её осмотрели врачи, сделали рентген-снимок. Переломов нет, зафиксированы лишь ушибы мягких тканей. Девочке назначили амбулаторное лечение.

Самое читаемое

Наверх