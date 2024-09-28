Уличный тренажёр упал на двухлетнюю девочку в Уральске
Вчера, 23:40
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Вчера, 23:40Вчера, 23:40
103Фото: BaigeNews.kz
Уличный тренажёр упал на двухлетнюю девочку в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Инцидент произошёл 21 сентября в микрорайоне Сарытау. Прибывшая на место карета скорой помощи доставила ребёнка в областную многопрофильную детскую больницу. Её осмотрели врачи, сделали рентген-снимок. Переломов нет, зафиксированы лишь ушибы мягких тканей. Девочке назначили амбулаторное лечение.
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