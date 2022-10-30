Уличного кота пришлось выручать спасателям в Усть-Каменогорске

Фото: kazpravda.kz

Хозяин для питомца так и не нашёлся.

Жители Усть-Каменогорска вызвали спасателей, увидев кота, застрявшего в щитке. Он запутался в проводах и громко мяукал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Прибыв к месту происшествия, в дом на бульваре Гагарина, спасатели заметили, что из электрощитовой виден серый, пушистый "комок", который оказался в ловушке.

Фото: ДЧС ВКО

"Ситуация была очень опасная, медлить нельзя было ни секунду. Спасатели, надев диэлектрические перчатки, аккуратно извлекли животное", — рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Фото: ДЧС ВКО

После успешного спасения кота, специалисты поинтересовались у жителей, чей питомец, но хозяин так и не нашёлся. Поэтому животное выпустили на улицу, чтобы оно больше не стало участником очередного происшествия.