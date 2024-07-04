Укреплять диалог с ШОС в борьбе с терроризмом намерена Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече "ШОС плюс" выразил готовность в укреплении диалога с ШОС в борьбе с терроризмом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Турция, принявшая десятки тысяч жертв террористических акций, является страной, которая хорошо знакома с кровавым лицом терроризма. Мы боремся с различными формами и проявлениями терроризма и будем продолжать это делать. Наш многолетний опыт борьбы с терроризмом показывает, что для противостояния этой угрозе необходимо международное сотрудничество. В этом контексте мы готовы и дальше укреплять наш диалог с ШОС", - сказал Эрдоган.