В Алматы при поддержке Министерства культуры и информации РК состоялся круглый стол "Түбі бір түркі әдебиеті" ("Единая тюркская литература").

Участие в нём приняли председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Минходжиддин Хожиматов, а также известные авторы двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

Ключевой темой встречи стало укрепление литературных связей и влияние на читательскую аудиторию.

Литература и культура казахского и узбекского народов имеют глубокую историческую и духовную связь. Истоки этой близости лежат в общей тюркской идентичности. На современном этапе эта тенденция продолжается. Представители нового поколения литераторов переводят свои произведения на казахский и узбекский языки.

Для узбекских гостей провели обзорную экскурсию по Национальной библиотеке РК, также организовали выставку уникальных документов из фонда редких книг и рукописей: Коран XVIII века, "Рисала" Ходжа Ахмеда Ясави (XVI в.), "Диуани Хикмет" (XIX в.), "Хикмет Хазрети" (XVIII в.), а также историческая биографическая летопись о Ходжи Ахмеде Ясави"Насабнама" (XVII в.) и хикметы его ученика Сулеймана Бакыргани.

В числе экспонатов были шедевры восточной литературы – "Хамса" Низами Ганьджауи (XV в.), "Диуаны" Алишера Навои (XVII в.), "Шахнаме" Абулькасима Фирдоуси (XVIII в.).

В рамках мероприятия также организована книжная выставка, посвящённая литературе и культуре Узбекистана.

Кроме того, представители узбекской делегации и казахстанские писатели почтили память великого казахского поэта Абая, возложив цветы к его памятнику. Также они посетили дом-музей академика, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.

Ранее в Туркестане состоялся форум "Мост дружбы" с участием молодёжного актива Казахстана и Узбекистана. Особое внимание участники уделили темам популяризации рабочих профессии и трансформации рынка труда под влиянием искусственного интеллекта.