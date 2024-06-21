Укрепление доллара объяснил глава Нацбанка

Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов пояснил почему тенге слабеет, а также сделал прогноз на то каким будет курс, передаёт BaigeNews.kz.

“Экономика в прошлом году была 5,1%, экономика была крепкая, платежный баланс был крепок, курс укрепился. В этом году экономика, с сожалению, пока не на том уровне, не 5,1%, примерно 3-4%. Поэтому укрепление тенге не носило фундаментальный характер, оно было практически исключительно только за счет увеличения трансфертов из Нацфонда. Эти трансферты сейчас уменьшаются, что хорошо. Это значит, что правительство справляется с текущей фискальной ситуацией, значит оно рассчитывает на свои расходы. Значит тенге будет возвращаться к тем фундаментальным значениями, в которых в принципе и планировались”, - сказал Сулейменов.

Глава Нацбанка сообщил, что в прогнозе социально-экономического развития на 2024 год, среднегодовой курс тенге - 460. “Мы не делаем прогнозы, потому что это рыночный механизм, но для бюджетных целей 460 плюс минус в среднем по году. Мы считаем, что это фундаментальное значение волноваться не нужно”, - заверил он.