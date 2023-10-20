  • 20 Октября, 13:28
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Украшения на 57 млн тенге хотела провезти женщина в Казахстан

Сегодня, 13:00
АВТОР
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minfin.com.ua Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00
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Фото: minfin.com.ua

Взятку за беспрепятственное пересечение границы в аэропорту столицы при ввозе контрабандных ювелирных изделий из Турецкой Республики пыталась дать гражданка, в отношении которой начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

По информации АФМ, стоимость брендовых ювелирных изделий - 57 млн тенге. Кроме того, за беспрепятственное пересечение, досмотр и таможенное оформление багажа указанная гражданка дала 860 тыс. тенге должностному лицу таможенного поста столичного аэропорта.

Судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. В настоящее время ведётся досудебное расследование.

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