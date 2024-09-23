Украшения на 1,5 млн тенге похитила сиделка из дома престарелого мужчины в Астане

Астанчанка похитила у работодателя ювелирные украшения на 1,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина работала сиделкой у престарелого мужчины. В один из дней она обнаружила в шкафу спальни сумку с золотыми украшениями, в которой находилось 12 колец, часы, две пары серёжек и цепочка. Помощница переложила сумку в другое место, и, поняв, что никто не интересуется содержимым, решилась на кражу.

После этого женщина продолжала работать в доме, не вызывая подозрений. Когда хозяева заметили пропажу драгоценностей, они обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района “Есиль” установили 47-летнюю женщину.

Она призналась, что за один раз вынесла все украшения и сдала их в ломбард.

По факту возбуждено уголовное дело. Все ювелирные изделия изъяты и возвращены владельцам.