Украли вещдок: в области Жетісу осудили полицейского
После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске.
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
229Фото: 24.мвд.рф
Спецпрокуроры области Жетісу завершили дело в отношении участкового инспектора полиции г. Текели, передаёт BaigeNews.kz.
В марте 2017 года должностное лицо в группе лиц похитили вещественные доказательства в рамках уголовного дела по факту кражи на сумму 24 млн тенге.
После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске.
Его поддельники были осуждены к различным срокам лишения свободы.
Фото: vsednr.ru
Суд признал его виновным по ст.362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий" и назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.