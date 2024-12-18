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Украли вещдок: в области Жетісу осудили полицейского

После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске.

Сегодня, 15:37
АВТОР
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24.мвд.рф Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: 24.мвд.рф

Спецпрокуроры области Жетісу завершили дело в отношении участкового инспектора полиции г. Текели, передаёт BaigeNews.kz.

В марте 2017 года должностное лицо в группе лиц похитили вещественные доказательства в рамках уголовного дела по факту кражи на сумму 24 млн тенге.
 
После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске. 
 
Его поддельники были осуждены к различным срокам лишения свободы.

Фото: vsednr.ru


 Суд признал его виновным по ст.362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий" и назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.
 
Приговор суда вступил в законную силу.

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