Спецпрокуроры области Жетісу завершили дело в отношении участкового инспектора полиции г. Текели, передаёт BaigeNews.kz.

В марте 2017 года должностное лицо в группе лиц похитили вещественные доказательства в рамках уголовного дела по факту кражи на сумму 24 млн тенге.



После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске.



Его поддельники были осуждены к различным срокам лишения свободы.

Фото: vsednr.ru



Суд признал его виновным по ст.362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий" и назначил наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.



Приговор суда вступил в законную силу.