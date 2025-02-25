В соцсетях появилась информация о том, что граждане России, ограбившие филиал Halyk Bank в Павлодаре, до сих пор находятся на свободе. В сети даже распространили список подозреваемых, которых якобы не могут поймать, передаёт BaigeNews.kz.

"В соцсетях распространяется список пятерых граждан России, которые, предположительно, являются грабителями филиала Halyk Bank в Павлодаре. По некоторым данным, они украли более миллиарда тенге и благополучно скрылись от правосудия", — говорится в сообщении.

Однако в полиции Павлодарской области опровергли эти слухи. Правоохранители заявили, что подозреваемые установлены и задержаны в России по горячим следам. Суд Казахстана санкционировал их арест.

"Создана международная следственная группа при участии МВД РК и российских коллег. Досудебное расследование продолжается", — прокомментировали в ДП.

Напомним, громкое ограбление филиала Halyk Bank в Павлодаре произошло в ноябре 2024 года. Преступники проникли в здание через пролом в стене и похитили более миллиарда тенге.