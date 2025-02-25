Украли миллиард из Halyk Bank: полиция прокомментировала слухи о бегстве россиян
Стражи порядка рассказали о задержании грабителей Halyk Bank.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В соцсетях появилась информация о том, что граждане России, ограбившие филиал Halyk Bank в Павлодаре, до сих пор находятся на свободе. В сети даже распространили список подозреваемых, которых якобы не могут поймать, передаёт BaigeNews.kz.
"В соцсетях распространяется список пятерых граждан России, которые, предположительно, являются грабителями филиала Halyk Bank в Павлодаре. По некоторым данным, они украли более миллиарда тенге и благополучно скрылись от правосудия", — говорится в сообщении.
Однако в полиции Павлодарской области опровергли эти слухи. Правоохранители заявили, что подозреваемые установлены и задержаны в России по горячим следам. Суд Казахстана санкционировал их арест.
"Создана международная следственная группа при участии МВД РК и российских коллег. Досудебное расследование продолжается", — прокомментировали в ДП.
Напомним, громкое ограбление филиала Halyk Bank в Павлодаре произошло в ноябре 2024 года. Преступники проникли в здание через пролом в стене и похитили более миллиарда тенге.
Самое читаемое
- В Назарбаев Университете студент тайно снимал девушек в туалете
- Семью из семи человек лишили права на жилье в Актобе
- Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя
- Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
- Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси