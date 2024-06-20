Украли или утекли: почему киберзащита персональных данных казахстанцев уязвима к кибератакам
Сегодня, 08:00
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Сегодня, 08:00Сегодня, 08:00
88Фото: govoritnotariat.com
Какие базы данных пытаются взломать чаще других, сколько по факту стоит персональная информация о казахстанцах и кто защитит нас от киберпреступников ? Об этом в новом выпуске программы "Даю слово" рассказали казахстанские эксперты.
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