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Украли или утекли: почему киберзащита персональных данных казахстанцев уязвима к кибератакам

Сегодня, 08:00
АВТОР
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govoritnotariat.com Сегодня, 08:00
Сегодня, 08:00
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Фото: govoritnotariat.com

Какие базы данных пытаются взломать чаще других, сколько по факту стоит персональная информация о казахстанцах и кто защитит нас от киберпреступников ? Об этом в новом выпуске программы "Даю слово" рассказали казахстанские эксперты. 

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