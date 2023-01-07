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"Украли даже полотенца" - как малый бизнес пережил январские события
Во время январских событий пострадали 2000 представителей бизнеса, в том числе малого. Ущерб предпринимателям насчитывал миллионы тенге. Спустя год после трагических событий пострадавшие рассказали о том, как восстанавливали своё дело, передаёт BaigeNews.kz.
Асхат Искаков хорошо помнит первые дни января. После празднования Нового года он находился в своей гостинице "Наурыз". Гостиничный комплекс расположен в микрорайоне Калкаман в Алматы.
"В те дни здесь находилось много людей. Можно сказать, что наш район стал эпицентром событий в Алматы. Повсюду были люди, они начали крушить рядом заправки, которые находятся недалеко. В гостинице стало небезопасно. Мы уехали домой", - вспоминает предприниматель.
Фото из личного архива Асхата Искакова
Через три дня он вернулся в гостиницу. То, что он увидел, повергло его в шок: везде были разбиты окна, разграблены номера. В них практически ничего не осталось, мародёры забрали всё – телевизоры, шкафы и даже полотенца и простыни.
Пробравшись через разбитые окна на первый этаж, Асхат сразу же позвонил в полицию. Представили правопорядка приехали через несколько минут.
Предприниматель признаётся, у него не возникло чувство паники, благодаря тому, что полицейские сразу отреагировали на его вызов. Но вначале он весьма скептично отнёсся к помощи государства:
"Думал, что мне ничего не возместят".
Однако компенсации долго ждать не пришлось. Получив все необходимые документы от пострадавшего бизнесмена, власти полностью возместили ущерб, который составил два миллиона тенге.
"Сотрудники акимата, комиссия приезжали. В принципе, не было сложно. У меня были все документы на руках", - обрадовался Асхат.
Другой предприниматель Канат Жалгасов также в полном размере получил свою компенсацию:
В его магазине оптики после январский событий всё было разгромлено. Ущерб составил четыре миллиона тенге:
"Ночью после погромов я пришёл в бутик и всё это увидел. Отправил фотографии администрации торгового центра. Они вызвали полицейских и сотрудников акимата.
Спасибо им, что быстро среагировали. Я практически сразу восстановил свой бизнес и сейчас работаю в прежнем режиме".
Фото из личного архива Каната Жалгасова
Ранее в НПП "Атамекен" сообщили, что в Алматы во время январских беспорядков пострадало около 2000 субъектов бизнеса. Общая сумма ущерба по подсчётам самих предпринимателей составила почти 95 миллиардов тенге.
Напомним, в ходе пленарного заседания Мажилиса Генпрокуратура назвала Карима Масимова главным организатором неудавшегося госпереворота в Казахстане.
Глава надзорного органа также сообщил, что экс-министр обороны Мурат Бектанов отдавал незаконные приказы во время январских событий.
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