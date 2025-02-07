Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.



Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей области Ұлытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге.



Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.



В 2024 году он был установлен на территории Грузии и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.



В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.



За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.