Украл миллионы и сбежал: Казахстанца экстрадировали из Грузии
Он обманул жителей области Ұлытау.
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Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.
Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей области Ұлытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге.
Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В 2024 году он был установлен на территории Грузии и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.