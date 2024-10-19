Украл 20 тысяч тенге у прокурора: блогера осудили в Актау

В Атырау блогера осудили за вымогательство и кражу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.

Сообщается, что местный блогер обнаружил на прилавках супермаркета просроченный товар, после чего стал угрожать сотруднику вызвать полицию и написать заявление, потребовав при этом два млн тенге.

"После приезда полиции блогер написал заявление о продаже просроченных продуктов и отсутствии на товарах сведений на государственном языке. Не останавливаясь на этом, блогер забрал продукты на сумму 39 824 тенге взамен на отзыв заявления. Через несколько дней блогер приехал в суд №2 города Атырау в целях поддержки коллеги, который принимал участие в судебном процессе. Там он проник в комнату для прокуроров и, открыв плательный шкаф, в котором находилась служебная форма, тайно похитил 20 тысяч тенге из кармана одного из прокуроров", – сообщили в суде.

Подсудимый вину не признал и просил себя оправдать. Однако его вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей и видеозаписями следственных действий. Блогера осудили и лишили свободы сроком на три года и один месяц. Приговор суда не вступил в законную силу.