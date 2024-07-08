Украинская прыгунья побила мировой рекорд, который держался 37 лет

В мировой лёгкой атлетике произошло историческое событие. 7 июля 2024-го пал один из старейших мировых рекордов. 22-летняя украинка Ярослава Магучих преодолела планку на такой высоте, которая ещё никому не покорялась — 2,10, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhapmionat.

Сейчас Ярослава – №1 в прыжковом секторе. Соперницы могут рассчитывать на победу, только если у неё что-то не складывается. Но на этапе Бриллиантовой лиги в Париже сложилось всё. Магучих оставила далеко позади всех соперниц (ближайшая преследовательница Никола Олислагерс остановилась лишь на 2,01) и решила попытаться побить рекорд.

Последний рекорд в этой дисциплине был 37 лет назад. Болгарская спортсменка Стефка Костадинова в 1987 году на чемпионате мира перелетела через планку на высоте 2,09, и с тех пор никому не удавалось превзойти достижение чемпионки, которой в 2025-м уже будет 60.