Украина, продовольственная безопасность и волонтёры: о чём говорили президенты на саммите СВМДА в Астане

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Неделя большой дипломатии в Астане, включившая в себя приезд высоких гостей как из ближнего, так и дальнего зарубежья, перевалила за свой экватор. Главным событием четверга стало проведение VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

За круглым столом в казахстанской столице собрались 11 глав государств - президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Беларуси, Турции, Узбекистана, эмир Катара, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров. Повестка была обширной – от вопросов геополитики, продовольствия до никуда не ушедшей проблемы экологических изменений, сообщает BaigeNews.kz.

Открытая работу саммита Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за прошедшие 30 лет СВМДА стало платформой многостороннего сотрудничества и международным институтом современной дипломатии. Глава государства отдельно поприветствовал Кувейт, вступивший в ряды членов СВМДА.

"Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики", - начал свою речь Токаев, явно дав понять, что СВМДА в новых реалиях глобального мира приобретает особенную важность как организация, нацеленная на укрепление сотрудничества путем выработки многосторонних подходов к обеспечению мира и безопасности в Азии.

Президент Казахстана подчеркнул, что в сейчас как никогда важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу.

Глава государства остановился на необходимости консолидации усилий для решения существующих логистических трудностей, напрямую связанных с экономической турбулентностью в мире. В условиях, когда мир сталкивается с разрывом в глобальных цепочках поставок, странам-участникам СВМДА важно по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров.

"Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путём проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент Казахстана предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Инициированный Китайской Народной Республикой саммит должен послужить активизации сотрудничества государств, задействовать весь потенциал финансовых центров, функционирующих в столицах Азиатских государств.

Еще одна важная часть выступления Президента Казахстана – экологические изменения.

Геополитическая обстановка в мире сумела на время отодвинуть проблему экологии с первых полос новостных изданий, но природных катаклизмов и стихийных бедствий на планете очевидно меньше не стало. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, только в 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек, а к 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных явлений может составить до 26 процентов ВВП.

"Климатический кризис может привести к военным конфликтам и стать катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков", - считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК озвучил инициативу провести в 2024 году в Астане конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Другими словами, азиатский аналог Конференции ООН по вопросам изменения климата, прошедшей в прошлом году в шотландском Глазго и собравшей международных эко-активистов, включая Грету Тунберг, ряд мировых лидеров и экспертов.

Особое внимание, считает Токаев, необходимо уделить усовершенствованию механизмов на пространстве СВМДА по обеспечению продовольственной безопасности.

"Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зеленые коридоры" между государствами – членами СВМДА для данной категории товаров", - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что в центре усилий глав государств-членов СВМДА всегда должны находиться люди, и предложил в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодёжного совета слёт лидеров волонтёрских движений стран СВМДА.

Подобное заявление Касым-Жомарта Токаева звучит особенно актуально на фоне того, что в последние годы волонтёрское движение в Казахстане принимает общенациональный масштаб, считает председатель Национальной волонтёрской сети и депутат мажилиса Вера Ким.

"Это большое достижение всего волонтёрского движения Казахстана. Оно говорит о том, инициативные группы и волонтёрские организации очень хорошо себя зарекомендовали в нашей стране. Нам есть не только чему учиться у зарубежных коллег, но и есть опыт, которым мы готовы поделиться. Это очень вдохновляет. Надеемся, что это предложение Президента Казахстана ещё больше укрепит волонтёрское братство всех участников стран СВМДА", - отметила в интервью Baigenews.kz Вера Ким.

Она также заявила, что с учетом геополитических событий в мире проведение саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане является знаковым событием.

"Принципиально важные вещи, напрямую касающиеся миропорядка и стабильности, обсуждаются, утверждаются на казахстанской площадке. Отрадно, что лидеры стран СВМДА могут в мирной, спокойной обстановке обсуждать актуальные вопросы, связанные с будущим всего нашего региона. А вопрос волонтёрского движения – это то направление, которое объединяет страны. Очень важно, что на такой высокой площадке наш Президент оказывает личную поддержку развитию волонтёрского движения в Казахстане и выступает с подобными инициативами", - добавила Вера Ким.

Президент Токаев выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьёзные перспективы и большое будущее.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своём выступлении назвал казахстанского коллегу "братом" и поблагодарил казахский народ за гостеприимство. Подобные эпитеты от Эрдогана, похоже свидетельствуют о том, что лидеры двух стран могут быть соперниками лишь за теннисным столом, а в мировой политике придерживаются принципала открытого диалога и союзничества.

Мировые СМИ придавали большое значение визиту Эрдогана в Астану, отмечая его роль в попытке организации переговоров между Россией и Украиной. Лейтмотивом речи Реджепа Тайипа Эрдогана стала идея о том, что урегулирование российско-украинского кризиса возможно только дипломатическим путём.

"Нет победителей в войне, и нет побеждённого в справедливом мире. С другой стороны, наши интенсивные усилия с ООН по ликвидации негативных последствий войны получили признание во всём мире. Стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Чёрное море и состоявшийся в прошлом месяце обмен пленными - ощутимые достижения в этом направлении. Наша цель - сохранить достигнутый темп, несмотря на все трудности на местах, и как можно скорее остановить кровопролитие", - заявил Эрдоган.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что мир становится по-настоящему многополярным, и весомая роль в этом отведена Азиатскому континенту. Он с удовлетворением отметил, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе.

"Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами. Конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем всё для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН", - сказал Путин на саммите СВМДА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости как можно скорее "вернуться на рельсы нормального развития" и о вкладе своей страны в обеспечение глобальной безопасности, напомнив, что Беларусь была в числе стран постсоветского пространства, которые отказались от обладания ядерным оружием.

"И что мы получили взамен? Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси, а в 2020-м году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом. Такой же сценарий ранее был апробирован в Украине. К чему все привело - мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле - в Казахстане", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии сыграет весомую роль в процессах принятия ответственных решений, которые будут способствовать построению мирного и предсказуемого будущего.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии подчеркнул, что за последние 30 лет СВМДА превратилась в жизненно важную платформу для диалога между странами Азии.

"Мы все выигрываем от мирной процветающей Азии. Я благодарен за наше партнёрство в достижении общих целей: продвижение устойчивого развития, прав человека, мира и стабильности, укрепление многостороннего сотрудничества. Давайте вместе преодолеем испытания нашего времени, обеспечим лучшее будущее для Азии и всего мира. Я желаю вам всяческих успехов", - сказал Гутерриш.

По итогам работы Саммита лидеры стран-участниц организации приняли Астанинское заявление о трансформации СВМДА. Кроме того, Президенты завизировали и другие документы.

Среди них: