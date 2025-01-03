Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщило министерство энергетики страны, отметив, что "инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена ​​к функционированию в режиме нулевого транзита и надёжному газоснабжению украинских потребителей"

Российская компания "Газпром" также сделала заявление по этому поводу.

"1 января 2025 года в 8:00 московского времени завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишён технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины", – заявили в "Газпроме".

Как пишет BBC, теперь у России остался только один работающий маршрут транзита в ЕС – через Турцию. В результате доля российского газа на ближайшем и самом доходном европейском рынке сократилась всего до 5%. Кремль зарабатывал на поставках через Украину около 5 млрд долларов в год, Киев получал за транзит около 1 млрд, но значительную часть этих денег тратил на поддержание газопроводной системы в рабочем состоянии.