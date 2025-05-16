Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в Турции, заявил, что достижение устойчивого и справедливого мира возможно только при выполнении ряда условий. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook после прибытия в Стамбул, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Умерова, Украина открыта к прямому диалогу на высшем уровне и к полному прекращению огня, однако ожидает от России конкретных шагов: как минимум 30-дневного режима тишины, возвращения насильственно вывезенных украинских детей и обмена военнопленными по формуле "всех на всех".

"Мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные механизмы достижения мира. Украина подтверждает свою приверженность дипломатическим усилиям и готовность к конструктивным переговорам", — подчеркнул министр.

На переговорах в Стамбуле украинская делегация, в состав которой также входят глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы МИД Андрей Сыбиха, встретилась с международными представителями: советником президента США Китом Келлогом, представителем премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии Гюнтером Соттером и дипломатом Франции Эммануэлем Бонном.

Стороны обсудили общие подходы и позиции перед встречей с российской делегацией. Участники подтвердили стремление к мирному разрешению конфликта и выразили благодарность Турции за организацию диалога.

Украина ранее уже заявляла о своей готовности к прекращению огня во время встреч в Джидде и Эр-Рияде с американскими партнерами. В Стамбуле украинская сторона вновь подчеркнула, что мир возможен лишь при условии, что Россия проявит готовность к реальным и гуманитарно значимым шагам.