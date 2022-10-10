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enews.md Сегодня, 16:27
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Фото: enews.md

Украина и Молдова не будут участвовать в саммите стран СНГ

Представители Украины и Молдовы не будут участвовать в саммите стран СНГ в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"Украина в последние годы приостановила свое участие в мероприятих стран Содружества,  а президент Молдовы не приедет из-за загруженности рабочего графика", - рассказал он на еженедельном брифинге в МИД. 

По его словам, президент России Владимир Путин пример участие в трёх саммитах, которые пройдут в Астане. Это саммиты СВМДА и стран Содружества, а также Центральная Азия+Россия. 

Всего на саммите СВМДА приедут 11 президентов. Это Азербайджан, Ирак, Иран, Катар, Кыргызстан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Вьетнам будет участвовать на уровне вице-президента, от Китая приедет заметститель председателя КНР.

 

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#Украина #СВМДА #саммит
Артём Волков Журналист
Сегодня, 16:27
288
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