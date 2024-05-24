Украина экстрадировала в Казахстан подозреваемого в особо крупном мошенничестве

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Украины экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"Фигурант в период с 2017 по 2019 годы, под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в г.Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.



После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года он задержан на территории Украины. По запросу Генпрокуратуры Казахстана украинская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на Родину.

"Из-за отсутствия прямых авиасообщений между Астаной и Киевом, разыскиваемого пришлось этапировать из Украины через Молдову и Турцию, для чего Генеральной прокуратуре потребовалось получение согласия этих стран на транзитную перевозку лица по их территориям", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.