Украденный Наурыз: как казахи боролись за свою идентичность в СССР

Фото: Центральный государственный архив Республики Казахстан

Сегодня весь Казахстан празднует день весеннего равноденствия — Наурыз. Однако так было не всегда. На протяжении 62 лет этот праздник кочевников находился под запретом у советской власти, особенно сильно он порицался в Казахстане, а за неподчинение и попытки вернуть национальные традиции казахи подвергались репрессиям. О том, какой ценой наши предки вернули на свою землю наш общенациональный праздник Наурыз, в интервью с корреспонденту BaigeNews.kz рассказал учёный, доктор исторических наук Жамбыл Артыкбаев.

Алматинская область, 1989 год. Автор съемки: Жубанов.

— Известно, что Наурыз имеет глубокие исторические корни. Есть ли данные о том, как давно наш народ празднует день весеннего равноденствия? Благодаря чему праздник стал народным?

— Предположительно, празднование Наурыза начинается с эпохи неолита, примерно 12-13 тысяч лет до нашей эры. Это время великого потопа, тогда человечество начало новую страницу своей истории. В тот период наблюдения за природными явлениями привело к такому открытию, как весеннее равноденствие. Поскольку праздник календарный, он больше стал для нас народным. Здесь нет религии, верований или влияния хозяйственного уклада. В целом, это праздник весны, а если учитывать, что в нашем регионе с резкоконтинентальным климатом всегда были суровые зимы, люди очень ждали середины марта. У нас очень много легенд, связанных с Наурызом. Великие казахские историки конца XIX-начала ХХ века уделяли очень большое внимание этому празднику. Они считали, что это единственный самый древний и самый великий праздник казахов.



— Как вышло, что в 1926 году Наурыз оказался под запретом советских властей? Ведь это не религиозный праздник.

— Да, в 1926 году праздник действительно запретили. Хоть он и не был религиозным, он для казахов считался общенациональным, ведь наш народ придавал ему очень большое значение. Конечно, советская власть ни за что не допустила бы празднование любых национальных дат, ведь политика советской власти была направлена на уничтожение казахской идентичности и культуры. Взамен этому в СССР праздновались 8 марта, 23 февраля, 1 мая, но были отменены праздники, доставшиеся нам от наших предков.



Во вменена Казахского ханства все мероприятия, связанные с Наурызом, возглавляли сами ханы. К этому дню в столице того времени Туркестан со стороны ханского двора всегда были благие мероприятия: освобождались рабы, объявлялась помощь бедным, богатые люди, баи совершали жертвоприношения в честь праздника, которые сопровождались благотворительностью. Наурыз был своего рода праздником, который объединял людей разных социальных групп и сословий.

— Как казахи того времени восприняли эту новость? Были ли случаи в истории, когда несмотря на запрет в стране проходили народные гуляния? Если да, то как наказывали нарушителей?

— Я думаю, казахи 20-30х годов прошлого века встретили запрет на Наурыз очень негативно. Мой отец был дважды репрессирован - в 1927 году в 1947-м. Так вот в 1947 году его репрессировали за то, что он активно боролся за сохранение народных национальных праздников. Так, он был обвинён в том, что организовал Курбан Айт, в архивных документах указано, что он "Артыкбаев Омар мечтал о возрождении казахских традиций".

Целиноград, 1989 год. Автор съемки: В. Корчин. Танцевальная группа ансамбля "Дудар-ай" Кургальджинского района на празднике Наурыз.

— Могло ли это быть попыткой сломить дух народов Центральной Азии и лишить их культурного наследия?



— Безусловно, наш народ в тот период стал жертвой колониальной политики и подвергся уничтожению колониальной идентичности. Казахи - это всаднический народ, и они не так просто воспринимали уговоры советской власти, пытались сопротивляться этому. Мы знаем, что вооружённые сопротивления на территории нынешнего Казахстана начались с 1928 года, в 1930-х годах они охватили всю территорию страны. Тогда, чтобы усмирить казахов, советская власть организовала голодомор. Это тяжелейшее время в нашей истории. Мы до сих пор не можем до конца оправиться от событий тех лет, это по-настоящему сломило нас. Умерло почти половина населения. Это всё равно, что лишиться половины тела, ведь народ — это единый организм. Но, так или иначе, казахам удалось добиться того, что праздник вернули на официальном уровне в 1988 году.



— В тот момент, когда праздник вновь появился в Казахстане, праздновался ли он в других странах Центральной Азии?



— Я впервые застал Наурыз в 1982 году в Ташкенте. Я тогда был студентом и там проходила конференция среднеазиатских стран среди историков, археологов и этнографов. Рано утром я проснулся от того, что в коридоре общежития началось активное движение, все печи на кухне были забиты, а в холле играл студенческий оркестр национальных инструментов. Тогда я был шокирован и впечатлён увиденным. Приехав в Казахстан, я впервые организовал у нас в КарГУ этот замечательный праздник.

— Почему в Узбекистане праздновали Наурыз, а в Казахстане нет?



— Во-первых, играла роль плотность населения их региона, ведь они вели оседлый образ жизни. К тому же, они не переживали голод, который пришлось пережить казахам. В целом, колониальные мероприятия в отношении Узбекистана были гораздо мягче, чем в отношении нас. Поэтому им удалось сохранить многие традиции, а нам нет. Но это не потому что мы не сопротивлялись или проявили слабость. Напротив, самое ожесточённое сопротивление русской колонизации из всех стран Центральной Азии оказывали именно казахи, и сопротивлялись мы почти 135 лет.

Алма-Ата, 1988 год. Автор съемки: О. Ионов. На открытии национального праздника Наурыз.

— Вы помните, каким было первое официальное всенародное празднование Наурыза в 1988 году?

— В тот год я жил в Алма-Ате, проходил аспирантуру. Тот день запомнился мне на всю жизнь, во-первых, потому что на Наурыз у меня родилась дочь. Во-вторых, празднование Наурыза стало своего рода казахским карнавалом, было очень интересно за этим наблюдать. Все люди вышли на улицу праздновать и радоваться. Как сейчас помню это был год Дракона. Возврат Наурыза в нашей стране ещё идет, нужно прилагать много усилий, чтобы Наурыз стал по-настоящему национальным праздником, а не сувенирным.