Уколы красоты: в Минздраве назвали препараты, разрешённые в Казахстане

В Минздраве Казахстана дали несколько советов тем, кто делает себе уколы ботокса, передаёт BaigeNews.kz.

Процедура ботулинотерапии пользуется спросом. Однако при посещении косметологических клиник не все обращают внимание на сроки годности препаратов и наличие регистрации средства в Казахстане.

"Согласно госреестру в РК зарегистрировано 12 лекарственных средств для применения при ботулинотерапии. Они представлены под торговыми наименованиями "Ботулакс", "Ксеомин", "Вистабель", "ФОРТОКС®️", "Диспорт®️", "Нейронокс". Указанные лекарства выдаются строго по рецепту врача. Законодательством предусмотрена административная ответственность за безрецептурную реализацию рецептурных лекарств. За незаконное обращение таких средств предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность", - сообщили в министерстве.

Минздрав рекомендует не вводить инъекции самостоятельно, пользоваться услугами сертифицированных специалистов и приобретать только зарегистрированные в стране лекарственные средства, выписанные по рецепту врача.

Важно убедиться, что организация имеет лицензию на проведение выбранных процедур. Проверить это можно по ссылке.