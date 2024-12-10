В Шымкенте растёт число женщин, уклоняющихся от уплаты алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По данным городской прокуратуры, из более 14 тысяч горожан, обязанных выплачивать алименты, около 170 должников — женщины. Общая задолженность жителей города уже превысила 4 млрд тенге.

"Самая большая задолженность на сегодняшний день составляет 13 млн тенге. У семи человек долги превышают 10 млн. В списке должников есть и женщины. В отношении этих лиц проводилась работа по привлечению к уголовной и административной ответственности, но алименты они платить не спешат", – сказал помощник прокурора Шымкента Бауыржан Мырзалиев.

Среди должников встречаются и те, кто предпочитает спускать деньги на азартные игры вместо того, чтобы заботиться о своих детях. Несмотря на меры, включая лишение свободы, многие продолжают игнорировать свои обязанности.

В этом году к уголовной ответственности привлечено уже 46 человек, из которых 24 получили приговоры. Благодаря этому удалось взыскать около 1 млрд тенге, но проблема остаётся острой.