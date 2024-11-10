Укладывали асфальт на снег: в акимате области Абай прокомментировали видео в соцсетях

В акимате области Абай прокомментировали укладку асфальта в снежную погоду, которая попала на видео и разлетелась по социальным сетям, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AbaiNews.

На кадрах видно, как асфальтоукладчики работают несмотря на снег. Автор видео поясняет, что дело