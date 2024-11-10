  • 10 Ноября, 18:48
  • BAIGENEWS

Укладывали асфальт на снег: в акимате области Абай прокомментировали видео в соцсетях

Сегодня, 17:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
159
Фото: скриншот с видео

В акимате области Абай прокомментировали укладку асфальта в снежную погоду, которая попала на видео и разлетелась по социальным сетям, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AbaiNews.

На кадрах видно, как асфальтоукладчики работают несмотря на снег. Автор видео поясняет, что дело

"Подрядная организация ТОО „Гордорстрой“ без согласования с заказчиком (акиматом) начали работы на данном участке. В данное время работы остановлены. Отделом будет направлено официальное претензионное письмо по данному факту",
— говорится в сообщении акимата.

Самое читаемое

Наверх