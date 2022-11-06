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Укладку брусчатки под снегом прокомментировали в акимате Костаная
В отделе ЖКХ Костанай прокомментировали укладку брусчатки в мороз, передаёт BaigeNews.kz.
"Уважаемые костанайцы, между отделом ЖКХ акимата города Костанай и ТОО "Жана Өмір 2012" заключен договор на "Текущий ремонт тротуаров из брусчаточного покрытия с основанием в городе Костанай" на сумму 292,0 млн. тенге. Согласно договора, подрядчик должен был выполнить работы по устройству тротуаров из брусчатки площадью 33 500 кв/м, со сроком исполнения до 31 октября 2022 года. Однако, на сегодняшний день объём выполненных и принятых ЖКХ работ по устройству брусчатки данной подрядной организацией составляет 70% от общего объема — 23 690 кв/м. За выполненные работы ТОО перечислено 144,7 млн. тенге", - сообщили в отделе ЖКХ.
В акимате отметили, что учитывая, что предусмотренные договором работы не выполнены в срок в полном объёме, а строительно-монтажные работы ведутся при неблагоприятных погодных условиях, с нарушением технологии, а именно с применением влажного песка в минусовую температуру — работы выполненные с нарушением приниматься не будут.
"Отделом ЖКХ в адрес подрядной организации неоднократно направлялись претензии на некачественное выполнение строительно-монтажных работ, а также отставание от утвержденного графика производства работ. Вместе с тем, в настоящее время готовится иск в суд для внесения ТОО "Жана Өмір 2012" в реестр недобросовестных поставщиков", - сообщили в отделе ЖКХ.
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