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Укладку асфальта во дворах остановил акимат Усть-Каменогорска
Недобросовестные подрядчики с июля не успели сделать благоустройство в четырёх дворах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.
Сотрудники акимата приехали во дворы, где вместо красивых дорожек и площадок – развезённая грязь. И признались, что причина тому – слабая организация работ. Со стороны подрядной организации.
Эта организация называется ТОО "KAZ-Alem", и она выиграла конкурс на благоустройство 14 дворов. В четырёх из них дело так до ума и не довели.
В городском акимате рассказали, что давно видели – работы ведутся медленно:
Договор с компанией был заключен 17 июля 2022 года. С тех пор городским отделом ЖКХ компании не раз направлялись уведомления об отставании от графика проведения работ.
По-видимому, подрядчики эти неоднократные уведомления просто игнорировали, демонстрируя своё отношение и к акимату, который им даёт работу, и к жителям города.
Акимат собирается поставить вопрос о признании подрядчика недобросовестным и о взыскании неустойки за нарушение сроков.
"Все работы по укладке асфальта, бетонных и тартановых покрытий останавливаются с 9 ноября", - сказано в официальном аккаунте ведомства.
Но при этом подрядчик будет обязан подготовить участков к зиме – провести уборку, вывезти строительный мусор и отсыпать гравием участки, где был отфрезерован асфальт. Если, конечно, снова не проигнорирует требования акимата, как уже делал это несколько раз.
Работы продолжат весной, когда потеплеет, и займутся им уже другие подрядчики – те, кто выиграет конкурс.
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