Ухудшение погоды прогнозируют в ближайшие дни в Казахстане

В предстоящие дни погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В северо-восточных и восточных регионах страны прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.

"На юге, юго-востоке, в центре и северо-западе, 13 июля на западе республики временами пройдет сильный дождь. По Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

На юге ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до +20+35°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируется", - говорится в сообщении.