  • 15 Ноября, 09:43
  • BAIGENEWS

Ухудшение качества воздуха снова ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Сегодня, 08:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
rsk.almaty.kz Сегодня, 08:07
Сегодня, 08:07
142
Фото: rsk.almaty.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в одном из мегаполисов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 15 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в  Алматы.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

Самое читаемое

Наверх