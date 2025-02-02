Ухудшение качества воздуха прогнозируют в Алматы и ещё трёх городах
Жителям рекомендуют меньше гулять в воскресенье.
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 2 февраля ожидаются в Костанае, Атырау, Актобе и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.
Cиноптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее из-за снега с дождём, тумана и гололёда штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана.
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