Ухудшение качества воздуха ожидается в нескольких городах Казахстана
Сегодня, 08:09
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Сегодня, 08:09Сегодня, 08:09
96Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в пяти городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 11 декабря 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Актобе, Риддере, Семее и Усть-Каменогорске.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
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