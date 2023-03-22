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pixabay Сегодня, 08:23
141
Сегодня, 08:23
141
Фото: pixabay

Ухудшение качества воздуха 22 марта возможно в девяти городах страны

По проногозам "Казгидромета", 22 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Астане, Алматы и Актобе, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики полагают, что из-за погодных условий сегодня в этих городах возможно ухудшение качества воздуха. 

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в "Казгидромете" рассказали о том, какая погода будет в праздничные дни. В СКО, Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях 22 марта объявлено штормовое предупреждение. На большей части территории страны в этот день будет ясная погода без осадков.

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Сегодня, 08:23
141
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