"Уходим в Азию": аналитики назвали неожиданную причину покупки Алипа "Зенитом"

Фото: sports.kz

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о полноценном трансфере 22-летнего защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа из "Кайрата" в "Зенит", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

"Судя по всему, мы уходим в Азию. 23 декабря будет исполком, который рассмотрит эту ситуацию. А Алип уже почти в Азии. По менталитету он как раз, может, нужен, чтобы связывать нас с азиатским футболом. Верю, что окажемся в Азии, потому что вижу всю конъюнктуру вокруг и что говорят. Карпин говорит, что лучше играть, чем не играть. С этим придётся согласиться, никуда не деться", — рассказал аналитик.

По его мнению, сейчас игроки из Европы и даже Латинской Америки вряд ли будут идти в "Зенит", потому что в Лиге чемпионов УЕФА они играть не будут.

"Так ли хороша Лига Чемпионов в Азии? За неимением гербовой пишем на простой. Что тут поделаешь", — сказал Орлов в видео на YouTube-канале "Такой футбол".

Напомним, 14 декабря "Зенит" объявил о подписании контракта с Нуралы Алипом по схеме "2,5+1". Сине-бело-голубые выкупили права на казахстанского защитника у алматинского "Кайрата".

"Зенит" в 17 матчах набрал 42 очка и ушёл на зимний перерыв, располагаясь на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.