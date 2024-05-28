Угрозы подтопления нет - спасатели о ситуации в селе Бесикты

Пригородное село Бесикты отнесено к участкам с высоким риском подтопления. Однако специалисты непрерывно ведут берегоукрепительные работы, чтобы защитить село от воды. По словам координатора Азамата Мамбетова, ответственного за этот участок, проводимые противопаводковые мероприятия предотвратят опасность подтопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Уровень воды по сравнению с предыдущими днями снизился, сообщает Региональная служба коммуникаций.

“Из-за сильного ветра уровень воды поднялся, и в некоторых местах возникла угроза подтопления. Оперативно были возведены дамбы, и нам удалось предотвратить опасность. В настоящее время угрозы подтопления села Бесикты нет. Село окружено дамбами, работы будут вестись по специально утвержденным алгоритмам”, – сообщил Мамбетов.

В селе по береговой линии установлены ограждения, непрерывно идут работы по укреплению дамб. Задействовано свыше 50 военнослужащих и сотрудников ЧС, а также 25 единиц техники. В 250 метрах от берега круглосуточно дежурят 12 человек. Работы ведутся на постоянной основе.