Угрозы о заложенных бомбах в школах Атырау вновь появились в Сети

Угрозы о заложенных бомбах в школах Атырау появились в Сети Злоумышленники сообщают о якобы заложенном взрывном устройстве в школах № 40, 8, 38 и в двух школах Binom-school в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATYRAU ONLINE.

По информации департамента полиции Атырауской области вместе с компетентными органами ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

Отмечается, что при этом особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе с помощью видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции. Взят на контроль пропускной режим в организации образования.

"Аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в нескольких городов. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", — отметили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

В январе похожее сообщение с угрозами расправы над школьниками напугало жителей Актобе. Полиция начала досудебное расследование по этому факту и усилила меры безопасности в учебных заведениях.

Вскоре была установлена личность автора рассылки, им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. А вот какой именно, в полиции не уточнили.

Массовые рассылки о подготовке нападений на школы города стали распространяться и в Атырау. В полиции заявили, что сообщение — фейк и предостерегли жителей от его распространения.