В Житикаринском районе Костанайской области произошло сезонное подтопление участка автодороги на подъезде к селу Мариновка". О ситуации на трассе рассказали в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

По данным спасателей, вода перелилась через дорогу на 9-м километре, но угрозы населённым пунктам нет, движение транспорта при этом сохраняется.

Перелив длиной 40 метров и глубиной до 10 сантиметров зафиксирован в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией на реке Желкуар. Такое явление здесь происходит ежегодно из-за отсутствия мостового перехода.

"Ситуация под контролем. Вода не угрожает населённым пунктам, движение по трассе не ограничено. На месте дежурят специалисты, установлены сигнальные столбы, предупреждающие водителей", – сообщили в МЧС.

Спасатели продолжают мониторить ситуацию и призывают водителей быть внимательными при проезде данного участка.