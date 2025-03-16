Угрозы нет: в МЧС рассказали о ситуации на подтопленном участке трассы в Костанайской области
Движение транспорта на дороге сохраняется.
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В Житикаринском районе Костанайской области произошло сезонное подтопление участка автодороги на подъезде к селу Мариновка". О ситуации на трассе рассказали в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
По данным спасателей, вода перелилась через дорогу на 9-м километре, но угрозы населённым пунктам нет, движение транспорта при этом сохраняется.
Перелив длиной 40 метров и глубиной до 10 сантиметров зафиксирован в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией на реке Желкуар. Такое явление здесь происходит ежегодно из-за отсутствия мостового перехода.
"Ситуация под контролем. Вода не угрожает населённым пунктам, движение по трассе не ограничено. На месте дежурят специалисты, установлены сигнальные столбы, предупреждающие водителей", – сообщили в МЧС.
Спасатели продолжают мониторить ситуацию и призывают водителей быть внимательными при проезде данного участка.
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