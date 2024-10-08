"Угрозы населённым пунктам нет" - аким Каркаралинского района о ситуации с пожаром

Принимаются все меры для того, чтобы ликвидировать степной пожар в Каркаралинском районе, передаёт BaigeNews.kz. Сил и средств хватает. Угрозы населённым пунктам нет. О ситуации аким Каркаралинского района Карагандинской области Адильжан Аргынов рассказал в прямом эфире телеканала "24KZ".

"В селе Теректы развёрнут оперативный штаб с участием вице-министра по ЧС. Принимаются все меры по ликвидации пожара. Хватает сил и средств. ГСМ полностью обеспечивается. Спасателям доставляют еду и воду. В настоящее время информации о потерях скота нет. Мы находимся в контакте со всеми фермерами. Площадь пожара – 35 000 га", – сказал Адильжан Аргынов.

Он отметил, что вся работа под контролем штаба. Спасатели работают круглосуточно, но тушение пожара осложняется сильным, порывистым ветром.

Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.